Heute gibt es satte vier Stunden heißen Scheiß mit Gamereactor Live zur Enthüllung von Call of Duty: Black Ops 4. Um 16 Uhr starten wir mit dem Stream auf der Gamereactor Live-Page. Schaut rein, was Dóri Halldórsson und Jacob Sørensen euch zu erzählen haben rund "IIII" Stunden zu Call of Duty: Black Ops 4. Natürlich ist auch jemand von Gamereactor bei der Enthüllung in den USA live vor Ort.