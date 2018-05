Borderlands 3 erscheint frühestens am 1. April 2019

Sieht ganz so aus, als wäre Borderlands 3 tatsächlich für 2018 erledigt. Im aktuellen Geschäftsbericht von 2K Games hat CEO Strauss Zelnick folgende zwei Sätze versteckt - und auch wenn der Manager keinen Namen nennt, das neue Bioshock wird hier nicht gemeint sein. Bleibt also Borderlands 3 - und diese Worte: "Der mit Spannung erwartete Titel eines der größten 2K-Franchises, der für das laufende Geschäftsjahr geplant war, soll nun im Geschäftsjahr 2020 eingeführt werden, um zusätzliche Entwicklungszeit zu ermöglichen. Wir freuen uns nach wie vor über diesen Titel und erwarten, dass er unser Ergebnis im nächsten Geschäftsjahr verbessern wird." Das Geschäftsjahr 2020 beginnt für 2K Games übrigens am 1. April 2019. Ist also noch lange hin.