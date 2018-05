Neues Battlefield heißt offiziell Battlefield V

DICE hat ein paar Rahmendaten zum neuen Battlefield enthüllt, darunter auch die Tatsache, dass das Spiel offiziell Battlefield V heißt. Und dann zehn Punkte genannt, die vor der Enthüllung am 23. Mai schon fixiert sind:

1. Ein neues Battlefield ...

Dieses brandneue Spielerlebnis bietet alles, was ihr an Battlefield liebt - jeder Kampf ist anders und wird an unerwarteten Kriegsschauplätzen lebendig. Entdeckt neue Herausforderungen, die den Krieg für immer verändern werden.

2. ... in einem neuen Setting.

Battlefield 1 war für die Spieler das definitive Spielerlebnis vor der Kulisse des Ersten Weltkriegs, das das ganze Ausmaß des Krieges zum Leben erweckte. Doch das nächste Battlefield findet an ganz anderen Fronten statt. Die Live-Enthüllung gewährt den Spielern einen ersten Blick auf die eindringliche Darstellung des neuen Settings durch DICE.

3. Informationen von den Entwicklern von Battlefield V

Kommt wegen Trevor Noah und bleibt wegen der Entwickler. Erfahrt von den DICE-Mitarbeitern Oskar Gabrielson, dem Chef von DICE Stockholm, Andreas Morell, dem Senior Producer, Lars Gustavsson, dem Creative Director und Daniel Berlin, dem Design Director, alles über ihre Vision für Battlefield V .

4. Ungesehene Multiplayer-Momente

Natürlich gibt es auch im nächsten Battlefield groß angelegte Multiplayer-Schlachten - aber Battlefield V hebt alles auf ein völlig neues Niveau. Freut euch auf mehrere Karten und Modi umfassende Multiplayer-Kämpfe, in denen ihr noch vielseitigere und aufregendere Battlefield-Momente erleben werdet.

5. Einzigartige Optik und Sounds

Battlefield war schon immer bekannt für seine grandiose Optik und Soundkulisse, und Battlefield V bildet da keine Ausnahme. Schalte ein, um zu den Ersten zu gehören, die die atemberaubenden Schauplätze hören und sehen, auf denen ihr in Kürze spielen werdet.

6. Neue Modi und Erlebnisse

Der bei den Fans beliebte Operationen-Modus aus Battlefield 1 hat euch die Möglichkeit gegeben, epische Reisen über mehrere Karten zu unternehmen. Wird dieser teambasierte Modus auch im nächsten Battlefield enthalten sein? Das erfahrt ihr, wenn ihr euch die Live-Enthüllung anseht!

7. Gameplay-Änderungen

Wir wollen unserer eigenen Enthüllung zwar nicht vorgreifen, aber ihr könnt eure Lieblingswaffe aus Battlefield 1 verwetten, dass aufregende Gameplay-Neuerungen auf euch zukommen. Aus diesem Grund raten wir euch, während der Battlefield V Live-Enthüllung nicht einmal zu zwinkern.

8. Trevor Noah

Der Comedian und Gastgeber von The Daily Show ist nicht nur ein Gamer, sondern auch ein Verteidiger des Videospiels. Witzig, intelligent und ein Fan von Videospielen? Wir hätten uns keinen besseren Gastgeber für unsere Live-Enthüllung vorstellen können als diese Legende aus Südafrika.

9. Die Rückkehr der Kriegsgeschichten

DICE glaubt an den Multiplayer- und den Singleplayer-Modus. Weitere Infos über die bei den Fans beliebten Kriegsgeschichten bekommt ihr während der Live-Enthüllung. Macht euch bereit für unerzählte und packende Geschichten in einem neuen Setting.

10. Antworten auf alle Spekulationen

Die jüngste Suche nach Battlefield Easter Eggs hat weiten Teilen der Community den Schlaf geraubt. Ist euer Whiteboard voller Morsecodes? Ist euer Suchverlauf voller weißer Pferde? Wie nahe seid ihr der Wahrheit über Battlefield V gekommen? Findet es heraus