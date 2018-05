Hitman: Definitive Edition geht morgen in Verkauf

Warner Bros. veröffentlicht am 17. Mai die Hitman: Definitive Edition für Playstation 4 Pro, PlayStation 4, Xbox One X und Xbox One für 59,99 Euro. Entwickelt von IO Interactive vereint die Definitive Edition alle zuvor veröffentlichten Inhalte und Spiel-Updates ab der ersten Season von Hitman sowie neue Ingame-Verkleidungen für Agent 47, die von klassischen IO-Interactive-Titeln wie Freedom Fighters, Kane & Lynch und Mini Ninjas inspiriert sind. Sie feiern das 20-jährige Jubiläum des dänischen Studios.

Die Definitive Edition enthält folgende Inhalte: