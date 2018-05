Mehr von Professor Layton für Nintendo Switch

Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre wurde ursprünglich im Juni 2017 auf dem Nintendo 3DS und für Mobile Devices veröffentlicht. Das Spiel wird diesen August ein Switch-Portierungn bekommen, allerdings vorerst nur in Japan. Das wurde vom japanischen Spielemagazin Famitsu bestätigt. Der Name des Spiels weist am Ende des Titels den Zusatz "DX" auf. Es folgt Professor Laytons Tochter Katrielle auf der Suche nach ihrem vermissten Vater. Das Spiel besteht aus 12 Einzelfällen. Die DX-Fassung wird von Level-5 entwickelt, die kürzlich deutlich gemacht haben, dass alle ihre zukünftigen Spiele auf Switch veröffentlicht werden.