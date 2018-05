TT Games: "Lego Die Unglaublichen mit eigenen Erfindungen garniert"

Lego Die Unglaublichen wurde vor kurzem angekündigt und wir haben gerade eine feine Vorschau dazu veröffentlicht. Game Director Pete Gomer hat ein wenig darüber gesprochen, wie Pixar das Projekt unterstützte. "Sie schickten uns durch die Szenen, vom Storyboard bis hin zu fertigen Szenen. Sie schicken uns viele Referenzbilder. Sie schicken uns in bestimmten Situationen sogar durch einige Modelle, was großartig war."

Zum Spiel sagte er: "Grundsätzlich spielt man immer noch beide Filme durch - es sind ziemlich dichte Filme, also hat man sechs Level pro Film, was sich ungefähr genau richtig lang anfühlt. Und dann hast du auch noch den riesigen Hub, also haben wir diesmal diese Dinge, die wir Crime Waves genannt haben, anders gemacht. Im Grunde genommen wird ein Bezirk in der Stadt von einem Bösewicht übernommen, und du musst Verbrechen bekämpfen und Missionen lösen, um diesen Bösewicht zu besiegen. Jeder Bezirk kulminiert in einem Boss-Kampf gegen den Bösewicht, und einige von ihnen sind Charaktere, die man aus dem Film kennt, etwa Bon Voyage und Syndrom. Und andere sind unsere eigenen Erfindungen, was toll war."