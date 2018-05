Entwicklung von Metro Exodus "läuft gut" - trotzdem auf 2019 verschoben

Der Egoshooter Metro Exodus sollte eigentlich noch in diesem Jahr für PS4, Xbox One und PC kommen, aber jetzt haben sich die Pläne geändert. Deep Silver und 4A Games haben angekündigt, dass Metro Exodus jetzt im Q1 2019 erscheint. Das bedeutet, dass wir das Spiel bis Ende März 2019 in die Hände bekommen sollen. Der Pressemitteilung zufolge "läuft die Entwicklung gut", und auf der E3 im Juni dieses Jahres bekommen wir zu Metro Exodus ein neues Gameplay-Video. Immerhin.