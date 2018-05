S.T.A.L.K.E.R. 2 mal wieder angekündigt

Erinnert ihr euch noch an S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl? Nicht? Das ist ein Egoshooter, der einen sehr starken Schwerpunkt auf den Überlebenshorror legte. Entwickelt wurde das Spiel von dem ukrainischen Entwickler GSC Game World, der bereits 2011 geschlossen wurde. Sie deuteten viele Male auf eine Fortsetzung hin und versuchten es sogar noch einmal mit einer Kickstarter-Kampagne vier Jahre später. Das klappte auch nicht, also verschwanden das Studio und S.T.A.L.K.E.R. 2.

Jetzt hat das Studio eine Website gestartet - und dort steht ein Platzhalter, der einfach Stalker 2 mit einem Termin im Jahr 2021 zeigt. Sergey Galyonkin von Epic Games macht einen deutlichen Hinweis auf Twitter, dass das kommende Spiel die Unreal Engine 4 verwendet. Ansonsten ist nichts greifbares über das Spiel bekannt.