Overwatch erreicht Meilenstein von 40 Millionen Spielern

Blizzards erfolgreicher Online-Hero-Shooter Overwatch feiert Ende des Monats sein zweijähriges Bestehen im Netz. Die Fans erwarten etwas Besonderes - und sie bekommen es. Aber vorher hat das Entwicklungsteam noch etwas anderes zu sagen. Der Lead Designer von Overwatch, Jeff Kaplan, und seine fröhliche Crew haben ein neues Entwickler-Update veröffentlicht. Darin zeigen sie, dass Overwatch mittlerweile von über 40 Millionen Menschen gespielt wird. Damit ist die Zahl seit Oktober letzten Jahres um fünf Millionen gestiegen. Overwatch wurde zuletzt vielfach im Sale angeboten, so dass womöglich ein großer Teil des Anstiegs damit zusammenhängt. Kaplan deutet auch an, dass ein hübscher Herr einen legendären Skin bekommen wird, wie von der Overwatch-Community oft gefordert. Vielleicht bekommt Doomfist ja endlich einen anständigen Look? Nun, wir werden es am 22. Mai sehen.