Downward Spiral: Horus Station mit festem Termin für PC

Der finnische Spieleentwickler 3rd Eye Studios hat angekündigt, dass das "Zero Gravity Space Adventure" Downward Spiral: Horus Station am 31. Mai für 14,99 Euro bei Steam in den Verkauf startet. Es gibt dafür eine optionale VR-Unterstützung für Oculus Rift mit Touch, HTC Vive und Windows Mixed Reality. Die PS4-Version mit optionaler PSVR-Unterstützung kommt ebenfalls, allerdings erst später im Sommer. 3rd Eye Studios hat auch ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, das über ihr "bahnbrechendes Fortbewegungssystem und ihre "narrative-first design philosophy" spricht. Und wer mag, liest natürlich unsere Vorschau.

<Bild>