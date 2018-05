Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars landet als Remaster im September

Konami Digital veröffentlicht Zone of the Enders: The 2nd Runner - Mars (die schreiben das letzte Wort übrigens M∀RS) am 06. September 2018 für Playstation 4, Playstation VR und Steam. Vorbestellungen für alle Plattformen sind bereits möglich. Es handelt sich bei dem Game um das Remaster des Originalspiels von 2003. Dieses "erfüllt dank modernster Technik samt wunderschöner Grafikeffekte und zeitgemäßer Soundkulisse auch die höchsten Ansprüche", verspricht Konami. Spieler können sich auf atemberaubende Mech-Action in 4K und den brandneuen VR-Modus freuen. Vorbesteller über den Playstation Store erhalten ein spezielles "Welcome to M∀RS"-Theme und Zone of the Enders-Avatare. Noch vor dem offiziellen Release am wird es zudem eine 4K-VR-Demo im Playstation Store geben. Die unverbindliche Preisempfehlung zum Release liegt bei 29,99 Euro.