Codemasters bringt F1 2018 für PS4, Xbox One und PC im August

Codemasters hat F1 2018 angekündigt, das offizielle Videospiel zur 2018 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. F1 2018 wird für PS4, Xbox One sowie Xbox One X und für PC entwickelt. Es erscheint am 24. August - dem Wochenende, an dem der Grand Prix von Belgien auf der ikonischen Spa-Francorchamps-Strecke stattfindet.

"Wir sind erfreut über die Anerkennung, die das mehrfach ausgezeichnete F1 2017-Spiel erhalten hat und sind extrem begeistert darüber, dass F1 2018 auf einer solch starken Ausgangsbasis aufbauen kann", sagte Paul Jeal, F1 Franchise Director von Codemasters. "Während der vergangenen Jahre haben wir uns viel mit den Fans ausgetauscht, damit wir verstehen, was ihnen wirklich wichtig ist. Nun können wir es kaum erwarten, mehr Details über Features zu enthüllen, von denen wir wissen, dass unsere Fans sie lieben werden. Der Karriere-Modus wurde zusätzlich erweitert, um die Spieler noch tiefer in die Welt von F1 eintauchen zu lassen, einschließlich der Wiederkehr eines stark nachgefragten Features des Franchises. Zusätzlich erhöhen wir die Zahl klassischer Formel-1-Boliden, womit wir erneut auf unsere Fans hören und im gleichen Zuge ermitteln, welche historischen Fahrzeuge sie als nächstes virtuell fahren möchten. Abgesehen von den Ergänzungen rund um das Schlagzeilen-Feature, gibt es viele weitere tolle Verbesserungen, die noch vor der Veröffentlichung des Spiels enthüllt werden."

Die Saison 2018 ist mit Siegen von Scuderia Ferraris' Sebastian Vettel bei Grand Prix in Australien und Bahrain und einem Sieg von Red Bull Racing-Fahrer Daniel Riccardo in China auf berauschende Weise gestartet. Dann gewann Lewis Hamilton ein spannendes und dramatisches Rennen auf der Baku-City-Strecke in Aserbaidschan, und zuletzt war Hamilton erneut siegreich beim Grand Prix in Spanien. Mit der Saison 2018 kehrt der Grand Prix von Frankreich zum ersten Mal seit 2008 zurück - auf der Strecke Paul Ricard, die letztmalig im Jahr 1990 Austragungsort des Grand Prix war. Auch der Große Preis von Deutschland kehrt nach einer einjährigen Pause zurück und wird im Juli auf dem Hockenheim Ring ausgetragen. F1 2018 wird alle offiziellen Teams sowie die Fahrer und die Rennstrecken der Saison 2018 enthalten.