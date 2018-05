Erstes echtes Gameplay aus "fucking AAAAAA game" Rage 2 anschauen

Ihr wollt das erste echte Gameplay aus dem "fucking AAAAAA game" (Selbstbeschreibung Bethesda) Rage 2 anschauen? Na dann, ab dafür. Das Spiel wird von id Software (Rage, Doom) und den Avalanche Studios (Mad Max, Just Cause) gemeinsam entwickelt. Wir dürfen uns auf eine Mischung aus den Stärken der beiden Studios freuen. Also gibt es einen explosiven (das Klischeebild stimmt hier wirklich mal!) Mix aus den frenetisch schnellen Egoshooter-Spielmechaniken von id Software und den Open-World-Kompetenzen aus Schweden. Es gibt ziemlich unterschiedliche Zonen in der zum Teil ziemlich bunten Welt, darunter Ödland, Wüste, Dschungel und natürlich Schrottplatzszenarien ohne Ende. Dazu fette (auch das Klischeebild stimmt hier wirklich mal!) Mutanten und reichlich irre Action. Alles in ziemlicher amtlicher Grafik, wenn man den Gameplay-Clip glauben darf. Rage 2 wird 2019 auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht,