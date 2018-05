Taiko Drum Master Switch angekündigt

Vor ein paar Tagen enthüllte Bandai Namco einen neuen Eintrag in der Taiko no Tatsujin-Reihe, am bekanntesten im Westen als Taiko Drum Master (oder als Donkey Konga, eine Modifikation derselben Serie). Diese Spiele sind in der Regel nur für das japanische Publikum und es wurde kein westlicher Veröffentlichungstermin bekannt gegeben, aber es wurde am 19. Juli in Japan eingeführt.

Aber vielleicht gibt es diesmal Hoffnung für den Westen, da viele beliebte Nintenco-Charaktere im Spiel sind, wie Kirby und der Tintenfisch aus Splatoon. Außerdem gibt es Musik von Splatoon 2 und Super Mario Odyssey. Nun hat Hori auch eine Reihe von Drums für das Spiel angekündigt (die nur mit Joy-Cons gespielt werden können), basierend auf denen, die zuvor für die Playstation 4 veröffentlicht und weiter verbessert wurden.

Es hat auch Platz für zwei 50cl-Wasserflaschen, um den Trommeln mehr Stabilität bei schweren Sessions zu geben. Es wird mit USB-Kabeln an die Switch angeschlossen. Jeder, der entweder Donkey Konga oder Taiko Drum Master (oft in größeren Arkaden erhältlich) ausprobiert hat, weiß, dass es wirklich Spaß macht. Also hoffen wir, dass Bandai Namco und Nintendo es auch hier rüber bringen. Ansonsten können wir das Spiel natürlich auch importieren, da die Switch ohne Regionalcode auskommt.