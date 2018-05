Nintendo-Insiderin: Pokémon Switch wird vor Ende Mai angekündigt

Die ziemlich bekannte Nintendo-Insiderin Emily Rogers hat eine solide Erfolgsbilanz bei Gerüchten rund um Nintendo. Jetzt hat sie einen neuen Blogpost hinzugefügt, wo sie ein paar Dinge über das kommende Pokémon Switch orakelt. Vor allem, dass wir uns auf eine Enthüllung des Spiels noch in diesem Monat freuen können: "Während wir auf eine Ankündigung des kommenden Pokémon-Titels warten, die vor Ende des Monats passieren wird, überlegen wir uns, was Pokémon Go für die Zukunft der Pokémon-Serie bedeuten könnte. Ich vermute, dass das Naming / Branding für den diesjährigen Pokémon-Switch-Titel (es gibt zwei Versionen) ein paar Augenbrauen aufwirft." Das ist natürlich alles andere als offiziell. Aber Emily hat oft Recht mit diesen Dingen.