Unglaubliche Fan-Artwork von FF VII-Legende Tifa Lockhart

Tifa Lockhart ist nach wie vor eine der beliebtesten Figuren aus Final Fantasy VII - und wir haben schon so viele großartige Fanmade- und Cosplay-Versionen von ihr gesehen, ebenso wie offizielle, die von Square Enix selbst für Filme gemacht wurden. Aber keiner von ihnen (und wahrscheinlich auch nicht das kommende Remake) kommt dem, was Blair Armitage von Riot Games jetzt geliefert hat, nahe. Sie hat ihre eigene Version von Tifa gemacht und schreibt auf Twitter das es "viel zu lange gedauert hat" um sie zu erstellen. Nach den Ergebnissen zu urteilen, glauben wir ihr. Schaut euch die erstaunliche Arbeit unten an und geht rüber zu ihrer ArtStation-Page für mehr ihrer Lockhart-Arbeiten und dem anderen Zeug.