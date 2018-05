Ariana Grande, Jimmy Fallon, The Roots und ein Superhit mit Nintendo Labo-Instumenten

Superstar Ariana Grande spielt zusammen mit Jimmy and The Roots, der Showband von US-Talkmaster Jimmy Fallon, den Hit "No Tears Left to Cry". Allerdings nutzen sie dazu komplett aus Nintendo Labo gebaute Instrumente - selbst die Angel und das Robot-Kit kommen zum Einsatz. Jedes Instrument besteht nur aus Karton und einer Nintendo Switch und es wird live gespielt. Das ziemlich fantastische Video könnt ihr hier anschauen. Die vollständige Instrumentenliste lest ihr unten - ob das Ganze eine von Nintendo gesponserte bzw. bezahlte Aktion ist, bleibt unklar.



Ariana Grande - Vocals

Jimmy Fallon - Guitar, Piano Studio

Questlove - Robot Kit

Black Thought - Electric Guitar Fishing Rod

Kamal Gray - Toy-Con Piano x2 (Organ)

James Poyser - Toy-Con Piano x2

Captain Kirk - Acoustic Guitar

Mark Kelley - Bass Guitar

Stro - Toy-Con Garage Drum Machine