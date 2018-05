Mario Tennis Aces schmettert Anfang Juni zweitägige Vorab-Demo auf Nintendo Switch

Nintendo Switch-Fans können Mario Tennis Aces über zwei Tage lang kostenlos testen, nämlich am ersten Juniwochenende von Freitagnachmittag 16 Uhr bis Montagmorgen um 1 Uhr nachts. Dann steht im eShop eine Demo-Version inklusive Turnier- und Einzeltrainingsmodus bereits, der Download der Demo selbst offenbar sogar schon etwas früher.

Angehende Tennis-Pros können in dem Turnier einen von vier spielbaren Charakteren auswählen und sich in der Rolle von Mario, Prinzessin Peach, Yoshi oder Bowser in packende Multiplayer-Matches stürzen. Je nachdem, wie gut sie den virtuellen Schläger schwingen, gewinnen sie im Verlauf des Wettbewerbs immer mehr Punkte. Und wer genug Punkte macht, kann sich in dieser Demo-Version bis zu fünf zusätzliche Charaktere freispielen.

Neben dem Online-Turnier bietet die Demo außerdem die Möglichkeit zu einem Einzelspieler-Training. In einem Solo-Tennismatch können sich die SpielerInnen an einem computergesteuerten Gegner messen. Aber egal, ob online gegen andere Nintendo-Fans oder allein gegen die Konsole - in jedem Fall gibt's als Belohnung eine Extra-Latzhose für Mario, die er später auch in der Vollversion des Spiels tragen kann.