Interaktives Alexa Skill-Hörspiel zu Detroit: Become Human als Gratisdownload

in Zusammenarbeit mit Amazon bietet Sony Interactive Entertainment Deutschland ab sofort ein interaktives Hörbuch namens "Der Fall Rachel: Schicksal einer KI" als Amazon Alexa Skill an (kostenlos hier erhältlich). Mit den sogenannten Skills werden die Fähigkeiten von Amazon Alexa permanent erweitert und ermöglichen immer neue Sprachbefehle und Services.

Nutzer des Skills tauchen in die spannende Geschichte der nahen Zukunft unseres Alltags ein, in dem Androiden und Künstliche Intelligenzen fester Bestandteil des Lebens sind. Inspiriert wurde die federführende Autorin Claudia Kern durch den kommenden Sci-Fi-Thriller Detroit: Become Human vom Quantic Dream, der am 25. Mai 2018 exklusiv für PlayStation 4 erscheint. Der Titel greift die Thematik der drohenden Rebellion durch Künstliche Intelligenzen mit eigenem Bewusstsein auf sehr cineastische und spannende Art auf. Hier schlüpft der Spieler im Jahr 2038 in die Rolle von drei Androiden und erlebt dabei ein Szenario des KI-Aufstandes, die die Unterdrückung seitens der Menschheit nicht länger dulden. Jede Entscheidung hat dabei große Auswirkungen.

Das von professionellen Sprechern aufgenommene interaktive Hörbuch-Abenteuer "Der Fall Rachel: Schicksal einer KI" entführt den Spieler ebenfalls in eine nicht allzu ferne Zukunft, in der sich gerade ein folgenschwerer Vorfall ereignet: Die weibliche Polizei-Androidin Rachel und ihr menschlicher Partner David untersuchen einen vermeintlichen Routinefall, der sie in die dunkelsten Ecken von Chicago entführt.

Ziel des Spielers ist es, die Story durch die eigenen Entscheidungen in eine ganz individuelle Richtung zu lenken. Die Erzählung basiert dabei auf dem Prinzip von „Choose your own adventure" und sorgt dadurch für eine Vielzahl weitreichender Verläufe des Handlungsstranges, in dem neue Optionen freigeschaltet werden können, die sonst verborgen bleiben. Anschließend bewertet das Abenteuer das Abschneiden des Spielers durch Angabe einer erreichten Prozentzahl, die seiner Gesinnung entspricht. Der Zuhörer wird dadurch angeregt, das interaktive Abenteuer auf einem alternativen Pfad erneut zu beschreiten.