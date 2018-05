Kritik und Screenshots zu Little Witch Academia: Chamber of Time

Wir haben gerade unsere Kritik und ein paar eigene Screenshots zu Little Witch Academia: Chamber of Time online gestellt. Lest mal rein. Little Witch Academia: Chamber of Time wurde von A+ Games in engster Zusammenarbeit mit dem japanischen Animationsstudio hinter der Serie entwickelt, Studio Trigger. Ebenso wie im Anime tauchen wir in die Rolle von Atsuko Kagari aka Akko ein, einer zielstrebigen und temperamentvollen Hexe.