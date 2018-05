Tolles Anime-Adventure Forgotton Anne ab sofort erhältlich

Forgotton Anne (hier unsere Kritik) ist ein Adventure über die als The Enforcer bekannte Anne, die das Gesetz in einer Welt voller vergessener Gegenstände aufrechterhält. Diese Objekte sind durch eine als Anima bekannte Macht zum Leben erwacht sind, und in dieser Welt muss Anne eine Rebellion verhindern und herausfinden, was wirklich mit diesen sogenannten Forgotlings los ist.

"Es gibt nur wenige Spiele, die sich von Forgotton Anne abheben", sagt Phil Elliott, Director of Indie Publishing bei Square Enix West. "Es zeigt wirklich Anime. Wenn ihr im Spiel innehaltet, würde ich schwören, dass sie eher eine Animation sehen als ein Spiel zu spielen, aber die Geschichte, die das Spiel zeigt, ist so delikat, so fesselnd, dass sie es verdient, in einer so eindrucksvollen Umgebung untergebracht zu werden. Es ist wirklich eines der atemberaubendsten Spiele, die wir je herausgebracht haben."

Forgotton Anne ist auf Steam für PC, für Playstation 4 und Xbox One für 19,99 Euro erhältlich.