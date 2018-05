Wolfenstein II: The New Colossus offenbar 23 GB groß für Switch

Der sehr begrenzte Speicherplatz auf der Nintendo Switch ist zu einem Problem für viele Besitzer geworden, die einfach eine größere SD-Karte benötigen, um mit der neuesten Nintendos-Konsole zu arbeiten. Eines der größeren Spiele ist nun das demnächst erscheinende Wolfenstein II: The New Colossus, das angeblich satte 14 Gigabyte groß wäre. Das war die Annahme, bis jetzt. Nun hat Bethesda scheinbar nochmal fett nachgelegt. Ein neues Listing für das Spiel sagt, dass nach der Veröffentlichung "mindestens 23 GB freier Speicherplatz benötigt wird, um diese Software herunterzuladen". Wie viel mehr als 23 Gigabyte am Ende benötigt werden, ist nicht bekannt. Aber eine Investition in eine große SD-Karte für die Switch ist wahrscheinlich eine gute Idee, da die Spiele in Zukunft wahrscheinlich nicht kleiner werden.