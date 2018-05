Yuzo Koshiro komponiert Chiptunes-Soundtrack für 198X

Wer sich bei Retro-Spielen nicht wirklich auskennt, der kennt auch den Namen Yuzo Koshiro nicht. Koshiro gilt jedoch als eine Art Legende, wenn es um Videospielmusik geht. Er hat Soundtracks für Spiele wie Actraiser, Eye of the Beholder, Streets of Rage, The Revenge of Shinobi und Ys erstellt - um nur einige zu nennen. Nun haben die Hi-Bit Studios, Schöpfer des kommenden 198X, auf der Kickstarter-Seite angekündigt, dass Koshiro zu seinen Wurzeln zurückkehrt und für das von 16-Bit-Spielen inspirierte 198X die Chiptunes liefern wird. Diejenigen, die das Spiel mit einem Crowdfunding unterstützen, haben die Möglichkeit, den Soundtrack auf Vinyl zu bekommen, um seine neue Arbeit voll genießen zu können.

<Bild>