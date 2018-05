Jobangebot legt Arbeiten an Fortnite für Nintendo Switch nahe

Seit Monaten kursieren Gerüchte, dass Fortnite und seine Free-to-Play-Komponente Fortnite: Battle Royale auch für Nintendo Switch kommen. Die Gerüchte besagen auch, dass das Studio, das das Spiel auf Nintendos Hybrid-Plattform bringt, Iron Galaxy ist, die auch den Switch-Port von The Elder Scrolls V: Skyrim gemacht hat.

Ein Jobangebot legt nun tatsächlich konkret Arbeiten an Fortnite für Nintendo Switch nahe, weil der Name Fortnite eben explizit öffentlich genannt wird. Sieht so aus, als ob eine Enthüllung bevorsteht.