Deus Ex-Boss will kürzere Solospielererfahrungen für alte Zocker

In den Augen von Eidos Montreal-Chef David Anfossi sollten traditionellere Einzelspieler-Erfahrungen mehr mit Preismodellen experimentieren, wie der Entwickler in einem Interview vorschlug. Er gibt zu, dass er God of War zwar für großartig hält, aber vielleicht nicht die Zeit hat, es zu beenden.

"Ich glaube, dass die storygetriebene Erfahrung einen Generationswechsel durchmacht. Besonders für Leute wie mich, die Alten... Leute, die 25 oder älter sind. Wenn man sich God of War ansieht, ist das ein ziemlich gutes Beispiel für eine großartige Einzelspieler-Erfahrung. Ich mag es sehr, aber ich habe vielleicht nicht die Zeit, es zu vollenden. Für mich ist das eine Frustration. Denn wenn man eine storygetriebene Erfahrung beginnt, will man den Schluss sehen. Also müssen wir uns anpassen und neue Modelle ausprobieren."

Um dieses potenzielle Problem zu lösen, schlägt Anfossi vor, dass diese Art von Spielen weniger kosten könnte, um ein größeres Publikum zu erreichen. "Das ist nur meine Meinung, ich verpflichte mich zu nichts - sagen wir mal, wir entwickeln eine sehr gute Erzählung, mit einem komplexen Universum und starken Charakteren. Sie starten das Spiel und beenden es in drei Stunden. Das kostet 30 Dollar. Das war's dann wohl. Vielleicht ist das der Weg, um mit geschichtengesteuerten Spielen fortzufahren. Du bringst eine starke Erfahrung, du sorgst dafür, dass das Publikum daran interessiert ist, und dass es sie auch tatsächlich vollenden können."

Und: Gute Idee oder Unfug, Games auf die Länge eines Spielfilms einzudampfen?