Microsoft weist von EA genannte Xbox-Verkaufszahlen als ungenau zurück

Microsoft weist die letzte Woche von EA in Umlauf gebrachten Xbox-Verkaufszahlen von als ungenau zurück. Im Wortlaut heißt es: "Die Schätzungen sind ungenau. Unabhängig davon konzentrieren wir uns darauf, den Spielern auf allen Geräten erstaunliche Spielerlebnisse zu bieten und Engagement ist unser Maßstab für Fortschritt." Im Rahmen der Vorstellung der Geschäftszahlen ließ sich herauslesen, dass EA mit weltweit abgesetzten 29,4 Millionen Xbox One- und Xbox One X-Konsolen rechnet. Microsoft nennt keine konkreten Zahlen, hat aber in der Vergangenheit mehrfach darauf hingewiesen, dass intern andere Maßstäbe für Erfolg gelten als die reinen Abverkaufszahlen der Konsole.