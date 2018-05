Produktion von Shadow of the Tomb Raider kostet bis zu 100 Millionen US-Dollar

Videospiele sind nicht besonders einfach oder billig zu produzieren, das wissen die meisten. Und wir haben unzählige Berichte gelesen in den vergangenen Jahren, dass die Entwicklungskosten in den letzten zehn Jahren stark angestiegen sind, da die Spieler bessere Grafiken wollen und mehr Features. Dank Lara Croft kennen wir nun wieder eine Zahl mehr. In einem Interview mit GamesIndustry hat Eidos Montreal-Chef David Anfossi gesagt, dass die Produktion von Shadow of the Tomb Raider zwischen 75 und 100 Millionen US-Dollar kosten wird. Hinzu kämen geschätzte 35 Millionen Dollar für die Werbung rund um das Spiel. "Also gibt es definitiv einen gewissen Druck", sagte Anfossi.