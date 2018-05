Nintendo Classic Mini NES kommt offiziell wieder zurück

Die Nintendo Classic Mini NES-Retrokonsole wurde 2016 mit großer Begeisterung und erzeugte eine große Nachfrage - und schon vor dem offiziellen Start war klar, dass Nintendo nicht annähernd genug produziert hatte, um die Konsumenten zufrieden zu stellen. Von der Markteinführung im November bis April 2017 war das Produkt ausverkauft (aktuell ist das Teil für 150 Euro aufwärts bei hortenden Händlern erhältlich). Das dürfte sich aber bald ändern, denn Nintendo hat via Twitter angekündigt, dass der Nintendo Classic Mini NES ab dem 29. Juni 2018 wieder offiziell in den Regalen stehen wird. Darüber hinaus gibt Nintendo an, dass sowohl NES als auch das Classic Mini SNES bis Ende des Jahres sicher im Handel verfügbar sein werden, was anscheinend bestätigt, dass sie in viel größeren Mengen produzieren.