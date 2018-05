Nexon legt amtliches 1. Quartal 2018 hin

Nexon hat mit den Quartalszahlen für das erste Quartal 2018 (Ende zum 31. März 2018) ein zweistelliges Wachstum bei Umsatz und operativem Ergebnis verkündet, mit einem Reingewinn, der sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt hat. „Unser Erfolg im ersten Quartal spiegelt die außergewöhnliche Begeisterung rund um das Dungeon & Fighter's Lunar New Year Update in China wieder", sagte Owen Mahoney, President und Chief Executive Officer von Nexon. „Die Einnahmen aus dem Mobile Bereich sind in Korea im Vergleich zum Vorjahr signifikant angestiegen, vor allem durch neue Titel. Pixelberry Studios leistete seinen ersten Vierteljahresbeitrag als Teil von Nexon und konnte unseren Umsatz im Vergleich zum Vorjahr in Nordamerika durch die starke Leistung von Choices: Stories You Play fast verdoppeln."

Mahoney fügte hinzu: „Unsere Haupttitel sind im ersten Quartal weiter im Vorjahresvergleich gewachsen, was unsere Vision von langfristig wachsenden Spielen unterstützt. Dungeon & Fighter's wird bald seinen 10. Geburtstag in China feiern und sein neuntes Quartal in dem es im Jahresvergleich zweistellig wachsen konnte. Währenddessen feierte MapleStory seinen 15. Geburtstag in Korea und konnte im ersten Quartal weltweit ein zweistelliges Wachstum verzeichnen. Im Westen feierte DomiNations im ersten Quartal seinen dritten Geburtstag, überschritt die 150-Millionen-US-Dollar Marke bei den Einnahmen und verzeichnete ein weltweites Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich gegenüber dem Vorjahr."

Mahoney sagte weiter „Mit Blick in die Zukunft haben wir zahlreiche Titel, die in Korea auf den Markt kommen werden, darunter FIFA Online 4. Außerdem zehn Mobile Titel in Japan für 2018, unter anderem Overhit und Gigant Shock sowie Durango: Wild Lands, Darkness Rises and MapleStory M, die international gelauncht werden.