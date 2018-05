Champions League und Europa League kommen für FIFA 19

Die UEFA Champions League und die Europa League werden in FIFA 19 spielbar sein. Dies bestätigte der niederländische Fußballkommentator Evert ten Napel während der eSport-Liveshow eTribune auf Fox Sports. Ten Napel, der Jahr für Jahr als niederländischer Fußballkommentator in der EA-Fußballserie zu hören ist, sagte: "2019 wird das Spiel immer schöner, weil die Champions League und die Europa League hinzukommen." EA hat die Fußballwettbewerbe für FIFA 19 nicht offiziell bestätigt, aber dies scheint eine sichere Wette zu sein, da Konami nach dem 26. Mai die Rechte an der Champions League und Europa League verlieren wird.