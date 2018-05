Gameplay und Details von Klaus Lyngeled zu Flipping Death

Flipping Death ist der nächste Titel von Zoink Games (Fe) - und ein spiritueller Nachfolger des schrulligen Denkspiels Stick it to the Man! Bei einem ID@Xbox-Event in Stockholm haben wir uns das Spiel zusammen mit Kreativdirektor Klaus Lyngeled angeschaut, der uns durch das Intro geführt hat (obwohl wir sagen sollten, das es noch einen spielbaren Prolog vor dem Part gibt, den wir zu sehen bekamen). Sensible Zuschauer sollten sich darüber im Klaren sein, dass es im Video einige ernsthafte Schikanen, Eiscreme-Schmierereien und Zahnarzt-Belästigungen gibt. Der Rest von euch sollte sich zurücklehnen und genießen, was ein ziemlich lustiges Abenteuer zu werden verspricht.