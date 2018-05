Warhammer: Vermintide 2 soll nicht erst ein Jahr später für Xbox One und PS4 kommen

Produzent Robert Bäckström hat im Rahmen einer ID@Xbox-Veranstaltung in Stockholm die Konsolenportierung von Warhammer: Vermintide 2 mit uns diskutiert. Fatsharks First-Person-Fantasy-Abenteuerspiel soll seiner Aussage nach auf Augenhöhe mit der PC-Version sein. Während des Interviews erklärte Bäckström, was die Spieler von der Konsolenversion des Spiels erwarten können, einschließlich der erwarteten Verbesserungen für diejenigen, die auf der aktuellsten Hardware wie Xbox One X und PS4 Pro spielen. Es soll auch keine einjährigen Verzögerungen bei der Auslieferung der Konsolenfassung mehr geben, verspricht Bäckström.