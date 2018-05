Gran Turismo-Franchises bei über 80 Millionen verkauften Exemplaren

Sony hat offiziell bestätigt, dass das Gran Turismo-Franchises in den 20 Jahren seit Einführung mittlerweile 80,4 Millionen Einheiten verkauft hat. Der Erschaffer der Gran Turismo-Reihe Kazunori Yamauchi sagte dazu: „Dass in der 20-jährigen Geschichte der Franchise 80,4 Millionen Exemplare von Gran Turismo gespielt wurden, ist nahezu unvorstellbar. Es macht mich wirklich glücklich, wenn ich daran denke, wie viel Zeit investiert wurde, um unsere Spiele zu spielen. Ich möchte mein aufrichtiges Dankeschön und meine Anerkennung für die Community, an enge Freunde und Vertreter der Automobil-Industrie aussprechen. Wir setzen unsere Bemühungen fort, die bestmögliche Erschaffung und Umsetzung von Autos und Landschaften zu erreichen und auch in den kommenden Jahren den höchstmöglichen Grad an Realismus und Spaß bei Rennspielen bieten zu können."