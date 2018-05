Encounters-Erweiterung für Everspace auch für Xbox One und PC

Rockfish Games veröffentlicht die Encounters-Erweiterung für Everspace auch für Xbox One und im Microsoft Store. Die Erweiterung enthält ein neues Spielerschiff, neue Ausrüstung, brandneue Fabrik-Raumstationen, neuartige Locations und neue Story-Charaktere mit individuellen Quests. Der Spaß kostet 9,99 Euro. Encounters bietet Rockfish zufolge "mehr als 10 Stunden zusätzlichen Spielspaß".

Mit dem Colonial Sentinel fliegt ein neues Kampfraumschiff durchs All, das mit einem umfangreichen Waffenarsenal, sowie einer Vielzahl an neuen Modulen und Gadgets ausgestattet ist. Es verfügt zudem exklusiv über ein Schild mit doppelt so viel Kapazität gegenüber dem Standardmodell. Mit dem einzigartigen EMP-Generator, der Blitzkanone und der Zielsuchraketen-Batterien ist der Spieler bis an die Zähne bewaffnet und kann es jederzeit auch mit mehreren Gegnern gleichzeitig aufnehmen. Außerdem können nun mit der Erweiterung auch ein Plasmawerfer, der mit seinem massiven Plasma-Strahl einen weißglühenden Tod verspricht, sowie eine Neutronenkanone, die mit ladedauerabhängigem Flächen- und Projektilschaden aufwartet, erbeutet werden.

Auf den brandneuen Fabrik-Raumstationen haben Spieler Zugriff auf spezielle On-the-Fly-Services wie Verfeinerung und Umwandlung von Ressourcen, Verbesserung der Schiffeigenschaften für den aktuellen Run oder kleinere Reparaturarbeiten. Außerdem können besonders wagemutige Raumfahrtpiloten erstmals die Okkar Homeworld besuchen. Auf ihrer Reise treffen die Spieler darüber hinaus auch auf neue Feinde und Charaktere, die individuelle Questlines anbieten.