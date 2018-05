Teasert Ed Boon da ein neues Mortal Kombat an?

Wow, die E3-Teaser rollen so langsam im heftiger rein. Nun hat Netherrealm Studios-Legen Ed Boon via Twitter vielleicht ein neues Mortal Kombat angeteasert. Auf die Nachfrage eines Fans, dass ein Fighter Pack 4 für Injustice 2 cool wäre, antworte Boon nur: "You know what ELSE would be kool.....?" Und genau das "kool" lässt nun die Fans wild spekulieren, dass das natürlich nur eines bedeuten kann: die bevorstehende Enthüllung eines neues Mortal Kombat. Bleibt nur: Abwarten und so...