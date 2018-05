Warframe kriegt Update und neuen Spielmodus für PS4 und Xbox One

Unreal Tournament-Entwickler Digital Extremes hat gerade das 35. Update für Warframe veröffentlicht und damit auch einen brandneuen Spielmodus ausgeliefert. Das Update heißt "Beasts of the Sanctuary" und der neue Spielmodus, der ein teambasierter Überlebensmodus ist, heißt "Sanctuary Onslaught". Beasts of the Sanctuary fordert die Spieler heraus, die perfekte Balance zwischen Geschwindigkeit, Schießen und Stil zu finden. Der neue Sanctuary Onslaught-Modus ermöglicht es Solospielern oder einer Gruppe von bis zu vier Spielern, schnell durch zeitgesteuerte Portale zu stürmen und gleichzeitig Wellen von immer mächtigeren Gegnern zu sprengen.