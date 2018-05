Exklusives Gameplay aus State of Decay 2 anschauen

Neulich haben wir ein paar Stunden von lang State of Decay 2 angespielt (checkt unsere Vorschau) und im Rahmen dessen haben wir etwas exklusives Gameplay einfangen. Zuerst könnt ihr sehen, wie wir Stealth-Kills und Headshots in einem kleinen Stück Action am Tag mischen. Dann verbringen wir ein bisschen mehr Zeit mit der Erkundung einer Basis in der Nacht, bevor wir in ein Auto springen und einige untote Shuffler wegmähen. Das Gameplay ist in 1080p60 auf einer Xbox One X aufgenommen.