The Protagonist vermischt rundenbasierte Taktik mit Street Fighter-Action

The Protagonist von 3Mind Games ist ein Titel, der uns in eine originelle Sci-Fi-Szenerie versetzt, in der wir mit Art Director Brendan Cohoe über das Spiel gesprochen haben. "Unser Spiel ist ein taktisches rundenbasiertes RPG in einem originellen Sci-Fi-Universum, in dem wir eine sehr ehrgeizige Geschichte über unsere Hauptfiguren und die ganze Welt, in der wir leben, entwickelt haben", sagte uns Cohoe, bevor wir uns auch nach den unvermeidlichen Vergleichen mit Xcom erkundigten, die einem in den Sinn kommen, wenn man von rundenbasierten taktischen Spielen spricht, außer dass es diesmal eher einen Nahkampf-Fokus gibt. <em>"Ja, wir haben aber dieses Nahkampfsystem, das sich unser Kreativdirektor ausgedacht hat", erklärte Cohoe. "Es ist ähnlich wie Street Fighter im rundenbasierten Stil, bei dem man Moves kombinieren und sie blocken kann, es gibt Verteidigungszüge und dergleichen. Man muss wissen, wann man es benutzen kann. Einige Waffen können wir bei einigen Aliens benutzen, andere nicht."