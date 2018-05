Kampagne in Days Gone wird 30 Stunden lang - aber da ist noch viel mehr

Wir haben lange nichts mehr über das Sony-exklusive Zombie-Action-Adventure Days Gone gehört, da es sich verzögert und erst nächstes Jahr veröffentlicht wird. Wir erwarten, dass es größer auf der E3 thematisiert wird- Darauf deuten auch einige Informationen hin, die nun via Game Informer veröffentlicht wurden. Produzent John Garvin hat uns dabei auch über die Länge der eigentlichen Kampagne informiert: "Du musst keine Fraktionskriege finden und dich darauf einlassen. Du kannst auf dem Weg zu einer Mission sein und von einem Runner, der ein infizierter Wolf ist, vom Bike geschlagen werden, und gleichzeitig hast du wenig Benzin, und dein Bike ist wegen Ausflügen ins Gelände beschädigt. Also, die Story selbst ist so etwa 30 Stunden lang, aber es wird viel länger dauern, weil die Dinge auf dem Weg passieren werden, je nachdem, wie vorsichtig man ist, je nachdem, wie viel man darauf achtet. Ich weiß von keinem anderen Open-World-Game, das das tut."

Klingt wie ein sehr großer, ambitionierter Titel. Freut ihr euch drauf?