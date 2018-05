Gerücht: Stars-Wars-Film mit Obi-Wan bereits in Vorproduktion für Drehstart im Frühjahr 2019

Star Wars-Fans sehnen sich seit Jahren nach einem Spinoff-Film, der auf dem Jedi Obi-Wan Kenobi basiert - und nun scheint das alte Gerücht schlussendlich wahr zu sein. Der Schauspieler Ewan McGregor hat schon oft gesagt, dass er es lieben würde, in die Rolle des ikonischen Charakters zurückzukehren. Die US-Filmpresse hat nun genau diesen Umstand ab letztem Montag als einen "Done-Deal" markiert und geschrieben, dass die Dreharbeiten im nächsten Frühjahr beginnen. Fanthatracks.com schreibt:

"Das Projekt ist so weit fortgeschritten, dass ein Art-Department in den Pinewood Studios, England, jetzt in voller Vorproduktion ist und die Nebenarbeiten bei Industrial Light & Magic in London durchgeführt werden. Eine Reihe von Konzeptkünstlern, Requisiteuren und Storyboard-Künstlern arbeiten als Team an den beiden Standorten des Films, wobei die Gruppe jeden Monat wächst. Die Verträge wurden auch auf eine Reihe von Crewmitgliedern ausgeweitet, die an verschiedenen Star Wars-Filmen gearbeitet haben, die in Pinewood in der Disney-Ära produziert wurden, um sich der Produktion anzuschließen, wenn ihre Arbeit an Episode IX endet. Dadurch wird die Obi-Wan-Crew im weiteren Jahresverlauf schrittweise wachsen, vor allem aber ab Oktober."

Natürlich ist das alles trotz seiner Konkretheit aktuell noch als Gerücht zu werten. Klingt aber gut, oder?!