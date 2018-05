Pepper Potts und Tony Stark werden Eltern in Avengers 4

Die meisten Fans dürften mittlerweile wissen, was am Ende von Avengers: Infinity War passiert. Das traurige Schicksal der beliebtesten Superheldengruppe der Welt und dieser mächtige, mächtige, violette Titan und sein goldener Stulpenhandschuh stellten sich als ein Art Crescendo heraus, das es wert war, Woche um Woche zu applaudieren. Im Mai nächsten Jahres werden wir natürlich sehen, was nach Unendlichkeitskrieg und den Fan-Theorien passiert.

Disney hat natürlich alle teilnehmenden Schauspieler vertraglich geknebelt und niemand hat ein einziges kleines Wort darüber gesagt, was uns erwartet. Niemand außer Pepper Potts-Schauspielerin Gwyneth Paltrow, die gestern erklärte, dass sie und Tony "Iron Man" Stark im vierten Film Eltern werden werden. Das ist sehr spannend, denn es würde bedeuten, dass Jahre nach dem katastrophalen Ende des Infinity War vergangen sind, wenn Avengers 4 spielt und Iron Man und die anderen Überlebenden sozusagen "weiterziehen" und zum Tagesgeschäft übergehen.

Paltrow sagte wörtlich: "Pepper und Tony hatten eine wirklich lange Reise zusammen. Sie beginnt offensichtlich als seine pflichtbewusste Assistentin, und dann entwickelt sich die Beziehung, und jetzt ein Jahrzehnt später sind sie verheiratet, und sie haben ein Kind. Ihre Beziehung hat sich auf alle Arten entwickelt, in der sich die großen Romanzen entwickeln."</em>