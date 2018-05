Neo Geo Mini offiziell angekündigt mit 40 SNK-Klassikern

Neo Geo Mini ist offiziell angekündigt mit 40 SNK-Klassikern auf der internen Platine. Damit ist das Leck, das die Mini-Retro-Konsole vor einigen Tagen enthüllte, korrekt. Der Spielautomat für den Wohnzimmertisch wird in zwei Versionen gebaut. Es gibt die International-Version in schwarz/grau (wie unten auf den Bildern) und eine japanische Fassung, die etwas bunter ist.

Die Mini-Konsole hat einen Joystick vor einem Mini-Bildschirm wie bei einer normalen Arcade und einen HDMI-Ausgang sowie zwei zusätzliche Anschlüsse für einen Joystick an der Seite. Außerdem hat es einen AV/AUX-Ausgang für Sound und wird über USB-C an den Strom angeschlossen. Auf dem Gerät sind 40 Spiele vorinstalliert, darunter fünf The King of Fighters-Spiele, drei Metal Slug-Spiele und einige andere sehr schöne Titel. Die komplette Liste liegt allerdings noch nicht final bestätigt vor.