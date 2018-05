DayZ-Kreativdirektor verlässt Bohemia Interactive

Das Open-World-Abenteuer DayZ ist seit 2013 im Early Access - und jetzt hat Creative Director Brian Hicks beschlossen, Entwickler Bohemia Interactive zu verlassen. Nach seinen Worten sollte man jedoch nichts Negatives darüber denken, denn wenn sich ein Spiel einer endgültigen Veröffentlichung nähert, brauche es nicht zwingend alle Entwickler:

"Im letzten Jahr habe ich langsam mehr und mehr den Rücksitz eingenommen (ich bin sicher, dass einige von euch das bemerkt haben) und dabei versucht, Leute wie Peter, Adam und andere nach vorne zu drängen, damit ihre Stimme gehört wird. In diesem Jahr habe ich Pläne für das nächste Projekt gemacht und ohne Bezahlung mit Peter Nespešný in der Rolle eines Designberaters gearbeitet. Ich werde nicht lügen - es war nicht einfach, und es gab Zeiten, in denen Peter und ich unsicher waren, wie .63 angenommen werden würde, oder wie sie unter voller Last funktionieren würde. Ich will kein gebrochener Rekord sein - aber ich bin so froh, dass all diese Sorgen weggespült wurden."

Hicks vergleicht seinen Abgang mit dem von Dean Hall, dem DayZ-Schöpfer, der es ursprünglich als Mod von Arma 2 baute. Und obwohl der Verlust von Hicks doof klingen mag, scheint es so, dass das Spiel Fortschritte macht.