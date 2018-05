Walmart kommentiert massives Leck auf Website und Enthüllung unbekannter Games

Wie wir kürzlich berichteten, hat die kanadische Niederlassung von Walmart das vielleicht größte Leck in der Geschichte der Videospiele ins Internet gestellt. Viele unangekündigte Spiele wie Rage 2, Just Cause 4, Gears of War 5, Borderlands 3 und Splinter Cell - um nur einige zu nennen - wurden auf der Website als Platzhalter angelegt. Die Echtheit wurde natürlich angezweifelt - aber das Leck ist offenbar sehr sehr echt und real gewesen. Und es gilt jetzt als sehr wahrscheinlich, dass ein Großteil dieses Games auf der E3 im nächsten Monat oder kurz davor angekündigt werden sollten und werden.

Warum diese steile These? Nun, Anika Malik, Director of Corporate Affairs bei Walmart Kanada, hat die Angelegenheit bei Motherboard.com kommentiert und gesagt, es sei alles wegen einer "Störung" passiert:

"Walmart erlebte einen technischen Defekt, der es ermöglichte, bestimmte Artikel für kurze Zeit auf unserer Website zu veröffentlichen. Die geposteten Artikel waren spekulativer Natur und nur Publisher können die Ankündigung einer Veröffentlichung bestätigen. Wir entschuldigen uns für jede Verwirrung, die dies verursacht hat. Wie die Gaming-Community freut sich auch Walmart auf diese Ankündigungen."