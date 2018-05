Treyarch teasert düsteren und ernsten Zombies-Modus für Black Ops 4

Treyarch ist zurück in Sachen Call of Duty in diesem Jahr. Das Studio ist in großer Vorbereitung auf die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 4 auf PC, PS4 und Xbox One am 12. Oktober - und wie üblich in diesem Jahr wird es eine komplette Zombies-Nebengeschichte für Koop-Fans geben.

Allerdings sieht die diesjährige Zombies-Kampagne etwas anders aus, als wir sie in letzter Zeit gesehen haben. Typischerweise sind diese episodischen Kampagnen oft mit augenzwinkerndem Feind-, Welt- und Charakterentwurf ausgestattet- Außerdem gab es immer den einen oder anderen Schuss Slapstick-Humor. Das scheint diesmal aber nicht der Fall zu sein, und die Maske des Teasers unten deutet auf etwas ganz Unheimlicheres hin. Wir haben zwar aktuell (noch nicht) viel zu erzählen, was das Studio in diesem Jahr für die Spieler bereithält, aber der begleitende Text ist es trotzdem wert, hervorgehoben zu werden: "Die Menschheit rechnet mit ihrer Rettung."