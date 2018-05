Monster Hunter Generations Ultimate für Switch kommt Ende August

Capcom kündigt das Monster Hunter-Seriendebüt für Nintendo Switch an: Am 28. August 2018 erscheint Monster Hunter Generations Ultimate (Nachfolger zu Monster Hunter Generations) exklusiv für die Nintendo-Konsole. Monster Hunter Generations Ultimate wird sowohl digital als auch als Box im Handel erhältlich sein.

Erstmals erhalten Spieler die Gelegenheit, sowohl zu Hause auf dem großen TV-Bildschirm oder unterwegs im Handheld- oder Tabletop-Modus zu spielen - sowohl allein, in einem lokalen Netzwerk als auch online im Mehrspielermodus mit bis zu drei anderen Jägern.

Alle Jäger erwartet in diesem nostalgischen Rückblick auf die Anfänge und Entwicklung der Serie die bislang größte Ansammlung an einzigartigen Monstern. Monster Hunter Generations Ultimate bietet klassisches Gameplay und einzigartige neue Twists, neue Gebiete und Monster. Diese Veröffentlichung beinhaltet zudem den neuen Quest-Level "G-Rang", in dem Spieler auf noch stärkere Monster-Varianten treffen. So stellen die fiesen Viecher die Kampftaktiken und -fähigkeiten der Jäger mit neuen Moves und Fähigkeiten, die bislang in freier Wildbahn noch nicht beobachtet werden konnten, nochmals mehr auf die Probe.

Super: Spielstände aus Monster Hunter Generations können übernommen werden, um die Monsterjagd in Monster Hunter Generations Ultimate fortzusetzen.