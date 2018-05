God of War-Macher Cory Barlog: "So viel von Kojimas Games gelernt"

God of War ist ganz klar eines der wichtigsten Spiele dieses Jahres, das in den letzten Wochen die meiste Aufmerksamkeit erregt hat. Hinter diesem riesigen Erfolg steht offensichtlich ein sehr kompetentes Studio, das es geschafft hat, einem beliebten Produkt Form und Tiefe zu verleihen, indem es viel von der ursprünglichen Formel verändert hat und es gleichzeitig stark an seinen Wurzeln verankert hat.

An der Spitze der Santa Monica Studios steht Cory Barlog, der großen Respekt und eine große Bewunderung für einen der experimentellsten und brillantesten Videospielmacher unserer Zeit hat, nämlich für Hideo Kojima, Schöpfer der Metal Gear-Reihe. Barlog antwortete auf einen Tweet der französischen Death Stranding-Community, die fragte, ob die filmische Komponente seines Spiels von Kojimas Werken inspiriert sei. Barlog sagte er, er habe viel von dem japanischen Meister gelernt und schrieb Worte von tiefer Wertschätzung für ihn: "Ich habe so viel von Kojimas Spielen gelernt. Ich erinnere mich, dass ich so viel Schlaf an MGS2 verloren habe. Ich war an einem Punkt so müde, dass ich bei den Codex-Gesprächen dachte, die vierte Wand buchstäblich zu durchbrechen und dass sie direkt mit mir reden würden. Hat mich erschreckt. Master fucking class."