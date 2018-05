Hat Walmart mal eben Rage 2 und Gears of War 5 enthüllt?

Hat die kanadische Website von Walmart mal eben Rage 2 und Gears of War 5 enthüllt? Und so einiges anderes dazu. Das jedenfalls legt eine Liste nahe, die von Wario64 auf Twitter geteilt wurde, einem Account, der schon einige gute Enthüllungen serviert hat in den letzten Jahren. Auf der veröffentlichten Liste stehen Gears of War 5, Just Cause 4, Borderlands 3, Rage 2, Splinter Cell, ein neues Assassin's Creed und noch mehr Zeug. Einige dieser Titel werden schon lange gerüchteweise rumgereicht, und natürlich muss diese Liste mit der nötigen Distanz betrachtet werden. Allerdings steht die E3 auch vor der Tür, könnte also auch alles stimmen...