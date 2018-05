Lara kriegt keine Dual-Wield-Pistolen in Shadow of the Tomb Raider, der Bogen bleibt ihre Signature-Waffe, wenn man so will. Game Director Dan Bisson hat genau das gegenüber dem Magazon OXM erklärt. "Nein. Das will ich nicht. Für uns ist das ihr entscheidender Moment", sagte er dem Magazin. "Wir werden sie nicht in Shorts mit Doppelpistolen stecken und einen Bikini tragen lassen, das ist es nicht." Bisson ging weiter und fügte hinzu: "Für diese Trilogie - ich weiß nichts über die zukünftigen Titel - aber für diese Trilogie ist der Bogen immer noch ihre Waffe." Nun, seid ihr traurig darüber? Und wie findet ihr unsere Vorschau?