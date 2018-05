Actionrennspiel Onrush startet demnächst in Open Beta

Codemasters kündigt heute den Start der Open Beta für das Arcade-Rennspiel Onrush an. Die Testphase für PS4 und Xbox One startet am 17. Mai um 15 Uhr und läuft bis Sonntag, 20. Mai um 11 Uhr. Mit einem interaktiven Tutorial vermittelt die Open Beta den Teilnehmern die grundlegenden Kenntnisse für einen erfolgreichen Start von Onrush, bevor sie direkt in die Action geworfen werden, um sich im „Superstar-Training" gegen KI-gesteuerte Gegner zu behaupten oder im Multiplayer ihre Skills mit anderen Live-Spielern zu messen.

Das „Superstar-Training" kann entweder solo oder online im Koop-Modus absolviert werden. Während des Solospiels können die Spieler den Photo-Modus erleben. Die Spieler werden darüber hinaus auch die Möglichkeit haben, das wilde Rudel mit Spielern aus aller Welt in ihren Trucks, Buggys, Cross-Motos und anderen Fahrzeugen in exklusiven 6 vs. 6 Multiplayer-Events zu dominieren. Während der Open Beta stehen zwei Strecken, zwei unterschiedliche Spielmodi und vier Fahrzeugklassen zur Verfügung. Zusätzlich erleben die Fahrer spannende Rennen bei Nacht und beeindruckende Jahreszeiten-Wechsel.

Während der Open Beta können die Fahrer, sowohl im „Superstar-Training" als auch im Online-Mehrspieler-Modus, wertvolle Level-Ups erhalten und nützliche Belohnungen in Form von Crashtags oder platzierbaren Grabsteinen erhalten, wenn sie selber abgewrackt werden oder ihre Rivalen spektakulär an die Wand schicken.